Україні загрожує дефіцит свинини
У 2017 року обсяги забою свиней вперше за останні 5 років перевищили обсяги виробництва свинини. Зокрема, кількість свиноматок скоротилась на 30,4% або на 234,5 тис. голів, - заявив голова Асоціації свинарів України Артур Лоза, повідомляє Agravery.
При цьому ріст обсягів дефіциту м`яса свинини стримуватиме низька купівельна спроможність населення.
На думку Лози, відновлення виробництва свинини варто очікувати у другій половині 2018 року. А до 2025 року варто очікувати ріст на 50% споживання свинини на внутрішньому ринку, або до 900 тис. тонн.
Нагадаємо, що в січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
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