Україні загрожує дефіцит свинини

У 2017 році на внутрішньому ринку може виникнути дефіцит свинини.

У 2017 року обсяги забою свиней вперше за останні 5 років перевищили обсяги виробництва свинини. Зокрема, кількість свиноматок скоротилась на 30,4% або на 234,5 тис. голів, - заявив голова Асоціації свинарів України Артур Лоза, повідомляє Agravery.

При цьому ріст обсягів дефіциту м`яса свинини стримуватиме низька купівельна спроможність населення.

На думку Лози, відновлення виробництва свинини варто очікувати у другій половині 2018 року. А до 2025 року варто очікувати ріст на 50% споживання свинини на внутрішньому ринку, або до 900 тис. тонн.