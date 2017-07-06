Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україні загрожує дефіцит свинини

Свинина може стати дефіцитним товаром
У 2017 році на внутрішньому ринку може виникнути дефіцит свинини.
Україні загрожує дефіцит свинини Фото: pixabay

У 2017 року обсяги забою свиней вперше за останні 5 років перевищили обсяги виробництва свинини. Зокрема, кількість свиноматок скоротилась на 30,4% або на 234,5 тис. голів, -  заявив голова Асоціації свинарів України Артур Лоза, повідомляє Agravery.

При цьому ріст обсягів дефіциту м`яса свинини стримуватиме низька купівельна спроможність населення.

На думку Лози, відновлення виробництва свинини варто очікувати у другій половині 2018 року. А до 2025 року варто очікувати ріст на 50% споживання свинини на внутрішньому ринку, або до 900 тис. тонн.

Нагадаємо, що в січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2017 08:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.