Українська легкоатлетка Антонова визнана срібним призером Олімпійських ігор-2008

Українка Олена Антонова офіційно визнана срібним призером Олімпіади-2008 у метанні диска.

18 серпня 2008 року, на Олімпійських іграх у Пекіні Олена Антонова виграла бронзову медаль з метання диску.

Проте у зв’язку з дискваліфікацією кубинки Яреліс Барріос, яка була другою, якість нагороди українки підвищено до срібної, - повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Про це говориться в офіційному листі з Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, що Антонова виграла олімпійську медаль у Пекіні з результатом 62,59 м.

Олімпійською чемпіонкою стала американка Стефані Браун Трефтон з результатом 64,74 м.

Нагадаємо, двоє спортсменів звинуватили чинного президента Європейської легкоатлетичної асоціації Свейна Арне Хансена в підміні допінг-проб для шведських спортсменів під час Біслеттських ігор у 1980-х роках.