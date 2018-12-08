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Українка виграла "срібло" у стрибках у довжину на об'єднаному чемпіонаті Європи

Марина Бех завоювала свою першу нагороду на міжнародних турнірах
Марина Бех в останній спробі в стрибках у довжину полетіла на 6,73 метрів, що дозволило українці зайняти друге місце на об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту, який проходить в Шотландії і Німеччині.
Українка виграла "срібло" у стрибках у довжину на об Фото: telegraf.com.ua

Для легкоатлетичної команди України медаль Бех стала сьомою нагородою на Євро-2018. Всього наші легкоатлети завоювали два "золота", три "срібла" і дві "бронзи", інформує "Левый берег".

 

У заліку об'єднаного чемпіонату Європи українська збірна завоювала 25 нагород, з яких 8 "золотих", 12 - "срібних" і 5 - "бронзових".

Також, український дует Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик вибороли бронзові нагороди у синхронних стрибках у воду з триметрового трампліна в змішаних командах на об'єднаному чемпіонаті Європи.

У Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.

 
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12 08 2018 12:29
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