Українка виграла "срібло" у стрибках у довжину на об'єднаному чемпіонаті Європи
Для легкоатлетичної команди України медаль Бех стала сьомою нагородою на Євро-2018. Всього наші легкоатлети завоювали два "золота", три "срібла" і дві "бронзи", інформує "Левый берег".
Це неймовірно, насправді.— Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) 11 серпня 2018 р.
Вибухова розв'язка у жіночих стрибках в довжину. Прекрасний стрибок від Марини Бех - і які ж емоції. Фантастика. #Berlin2018 pic.twitter.com/DjtdA7aQja
У заліку об'єднаного чемпіонату Європи українська збірна завоювала 25 нагород, з яких 8 "золотих", 12 - "срібних" і 5 - "бронзових".
Також, український дует Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик вибороли бронзові нагороди у синхронних стрибках у воду з триметрового трампліна в змішаних командах на об'єднаному чемпіонаті Європи.
У Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.
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