Українка Харлан виграла Кубок світу з фехтування на шаблі

Українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році.

Харлан набрала 190 залікових балів. Другою стала росіянка Софія Вєлікая, в якої 175 пунктів. Та третя позиція в Анни Мартон з Угорщини - 159 очок, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації з фехтування, інформує "Українська правда".

Росіянка могла обійти українку в Кубку світу, але у фіналі чемпіонату з світу з фехтування, що нині проходить в китайському Усі, поступилася своїй співвітчизниці Софії Поздняковій, додає видання.

Також, українські шпажисти Богдан Нікішин та Роман Свічкар 23 липня вибороли бронзові медалі чемпіонату світу з фехтування, що триває в китайському Усі.