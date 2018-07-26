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Українка Харлан виграла Кубок світу з фехтування на шаблі

Харлан набрала 190 залікових балів
Українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році.
Українка Харлан виграла Кубок світу з фехтування на шаблі Фото: facebook.com/olympicua

Харлан набрала 190 залікових балів. Другою стала росіянка Софія Вєлікая, в якої 175 пунктів. Та третя позиція в Анни Мартон з Угорщини - 159 очок, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації з фехтування, інформує "Українська правда".

Росіянка могла обійти українку в Кубку світу, але у фіналі чемпіонату з світу з фехтування, що нині проходить в китайському Усі, поступилася своїй співвітчизниці Софії Поздняковій, додає видання. 

Також, українські шпажисти Богдан Нікішин та Роман Свічкар 23 липня вибороли бронзові медалі чемпіонату світу з фехтування, що триває в китайському Усі.

 
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26 07 2018 13:22
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