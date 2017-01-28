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Українка Костюк перемогла на юніорському Australian Open, - ВІДЕО

Марта обіграла першу сіяну в трьох партіях
Українська тенісистка Марта Костюк обіграла у фіналі юніорського турніру Australian Open швейцарку Ребекку Масарову.
Українка Костюк перемогла на юніорському Australian Open, - ВІДЕО Марта Костюк. Фото: Getty Images

Суперниця 14-річної була з перша сіяна на турнірі, а в минулому році швейцарка вже виграла Ролан Гаррос, а також дійшла до півфіналу на своєму дебютному турнірі WTA в Гштаад, повідомляє Sportarena.

Проте в складному трьохсетовому поєдинку, який тривав 1 годину і 55 хвилин, українка здобула вольову перемогу над фавориткою турніру.

У першому сеті Костюк відіграла два брейка і врятувала чотири сет-пойнта, але все ж Масарова взяла верх. У наступній партії швейцарка жодного разу не захистила подачу і виграла лише один гейм. У третій частині поєдинку долю титулу визначив брейк Марти при рахунку 4:4.

Всього за матч Костюк зробила 4 ейси і допустила 3 ​​подвійні помилки. Українка 8 разів брала подачу суперниці - на один раз більше, ніж Масарова. Також на рахунку переможниці 24 активно виграних м'ячі і 45 невимушених помилок.

Нагадаємо, Марта Костюк вийшла у фінал престижного юніорського турніру Australian Open 2017, здолавши суперницю з Російської Федерації.

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28 01 2017 11:19
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