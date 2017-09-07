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Українка Козлова виграла тенісний турнір у Римі

Тенісистка стала чемпіонкою 60-тисячника в Італії
Українська тенісистка Катерина Козлова стала чемпіонкою італійського грунтового турніру ITF в Римі.
Українка Козлова виграла тенісний турнір у Римі Катерина Козлова. Фото: www.tennisnews.com.ua

У перших раундах Козлова впевнено обіграла Каміллу Розателло (6:3, 6:1) і Софію Шапатаву (6:0, 6:1). У чвертьфіналі українка взяла верх над Вікторією Каменською (4:6, 6:3, 6:1), потім вибила Джесіку Пієрі (6:2, 6:4). У вирішальному поєдинку сьома сіяна обіграла другу ракетку турніру Маріану Дуке-Маріньо - 7:6 (6), 6:4.

Це перший титул Козлової за останні три роки і п'ятий у кар'єрі на рівні ITF.

Фінал

Катерина Козлова (Україна, 7) - Маріана Дуке-Маріньо (Колумбія, 2) - 7:6 (6), 6:4.

Нагадаємо, що відразу два українські тенісисти покинули турнір Великого шолому - Вімблдон, який відбувається в Лондоні.

 

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09 07 2017 18:50
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