СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Катерина Козлова стала чемпіонкою італійського грунтового турніру ITF в Римі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Козлова виграла тенісний турнір у Римі
Тенісистка стала чемпіонкою 60-тисячника в Італії
Катерина Козлова. Фото: www.tennisnews.com.ua
У перших раундах Козлова впевнено обіграла Каміллу Розателло (6:3, 6:1) і Софію Шапатаву (6:0, 6:1). У чвертьфіналі українка взяла верх над Вікторією Каменською (4:6, 6:3, 6:1), потім вибила Джесіку Пієрі (6:2, 6:4). У вирішальному поєдинку сьома сіяна обіграла другу ракетку турніру Маріану Дуке-Маріньо - 7:6 (6), 6:4.
Це перший титул Козлової за останні три роки і п'ятий у кар'єрі на рівні ITF.
Фінал
Катерина Козлова (Україна, 7) - Маріана Дуке-Маріньо (Колумбія, 2) - 7:6 (6), 6:4.
Нагадаємо, що відразу два українські тенісисти покинули турнір Великого шолому - Вімблдон, який відбувається в Лондоні.
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09 07 2017 18:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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