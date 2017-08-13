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Українська легкоатлетка Левченко завоювала срібло на чемпіонаті світу

Левченко двічі оновила особистий рекорд
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко завоювала срібло на чемпіонаті світу в Лондоні.
Українська легкоатлетка Левченко завоювала срібло на чемпіонаті світу Юлія Левченко. Фото: Getty Images

Українка показала результат 2.01 метра, який став найкращим в її кар'єрі. Левченко не відчувала проблем до рекордної для себе планки в 1.97 метра, після чого українська легкоатлетка вперше взяла висоту 1.99 метра, а далі з другої спроби - 2.01 метра, повідомляє Xsport.

Таким чином, 19-річна Левченко двічі оновила особистий рекорд. Остання висота в 2.03 метра не скорилася української стрибунці - все три спроби виявилися невдалими.

Переможницею стала Марія Ласіцкене, яка виступала під нейтральним прапором. Ласіцкіне з першої спроби підкорила планку в 2.03 метра. 24-річна легкоатлетка пробувала взяти висоту 2.08 метра, яку ніхто не міг осилити з часів виступу шведки Кайси Бергквіст в 2006-му, проте обидві спроби виявилися невдалими. Таким чином, Марія захистила свій титул чемпіонки світу, поліпшивши "пекінський" результат на 2 сантиметри.

Третьою стала полька Каміла Ліцвінко, яка у віці 31 року вперше в кар'єрі завоювала бронзу світової першості, стрибнувши 1.99 метра. Цей результат став найкращим для польської стрибунки в цьому сезоні.

Для українки Левченко цей чемпіонат світу став другим у віковій категорії "дорослі". У 2015 році в Пекіні Юлія показала лише 24-й результат.

Нагадаємо, що жіноча українська естафетна команда виграла юніорський чемпіонат Європи U20 з легкої атлетики.

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13 08 2017 13:55
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