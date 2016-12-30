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Українка Музичук вдруге за тиждень стала чемпіонкою світу з шахів

Цього разу Музичук не було рівних з шахів в бліці
У Досі (Катар) завершився чемпіонат світу з шахового бліцу, де перемогу здобула українка Анна Музичук.
Українка Музичук вдруге за тиждень стала чемпіонкою світу з шахів Марія Музичук. Фото: 24tv.ua

За підсумками 17-ти турів на рахунку нашої спортсменки 13 балів. Українка випередила росіянок Валентину Гуніну і Катерину Лагно, які посіли 2-3 місця, на пів-бала кожну - по 12,5, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку українки за два дні змагань 10 перемог, 6 нічиїх та 1 поразка.

Інші українки опинилися за межами десятки найсильніших. Інна Гапоненко посіла 12-е місце, Наталка Жукова - 14-е, Ганна Ушеніна - 21-е.

Нагадаємо, що 28 грудня українці Анна Музичук та Василь Іванчук стали чемпіонами світу 2016 року зі швидких шахів.

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30 12 2016 18:38
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