НОВИНИУ Досі (Катар) завершився чемпіонат світу з шахового бліцу, де перемогу здобула українка Анна Музичук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Музичук вдруге за тиждень стала чемпіонкою світу з шахів
Цього разу Музичук не було рівних з шахів в бліці
Марія Музичук. Фото: 24tv.ua
За підсумками 17-ти турів на рахунку нашої спортсменки 13 балів. Українка випередила росіянок Валентину Гуніну і Катерину Лагно, які посіли 2-3 місця, на пів-бала кожну - по 12,5, повідомляє офіційний сайт змагань.
На рахунку українки за два дні змагань 10 перемог, 6 нічиїх та 1 поразка.
Інші українки опинилися за межами десятки найсильніших. Інна Гапоненко посіла 12-е місце, Наталка Жукова - 14-е, Ганна Ушеніна - 21-е.
Нагадаємо, що 28 грудня українці Анна Музичук та Василь Іванчук стали чемпіонами світу 2016 року зі швидких шахів.
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