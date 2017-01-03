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Українка Музичук виграла третю партію фіналу на чемпіонаті світу з шахів

Рахунок став 1,5:1,5
Українка Ганна Музичук здобула перемогу над китаянкою Тань Чжуньї у третій партії фіналу чемпіонату світу з класичних шахів, який проходить в Ірані.
Українка Музичук виграла третю партію фіналу на чемпіонаті світу з шахів Фото: tehran2017.fide.com

Музичук грала білими фігурами і виявилася сильнішою за суперницю. Тим самим загальний рахунок у фіналі став рівним - 1,5:1,5. - інформує "Новое Время".

Шахістки повинні провести чотири партії. У разі нічийного результату за підсумками всіх партій, відбудеться додатковий раунд.

У Тегерані 1 березня була зіграна третя партія фінального матчу чемпіонату світу з шахів серед жінок між Ганною Музичук і Тань Чжуньї.

Українка, яка програла напередодні у свій день народження, сьогодні відігралася.

Чемпіонат світу серед жінок проходить у Тегерані з 10 лютого по 5 березня. На нього не приїхали кілька найсильніших спортсменок, у тому числі діюча чемпіонка Хоу Іфань, чемпіонка 2015 року Марія Музичук, чемпіонка США Назі Паїкідзе.

Нинішній чемпіонат проводять за нокаут-системою: 64 шахістки повинні визначити чемпіонку в п'ять кіл. Матчі грають із 2 партій, у разі нічиєї передбачено тай-брейки (короткі партії). У фінальному матчі грають 4 парт.

Нагадаємо, Українка Анна Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк у півфіналі чемпіонату світу з шахів.

 
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01 03 2017 17:22
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