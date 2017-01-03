Українка Музичук виграла третю партію фіналу на чемпіонаті світу з шахів
Музичук грала білими фігурами і виявилася сильнішою за суперницю. Тим самим загальний рахунок у фіналі став рівним - 1,5:1,5. - інформує "Новое Время".
Шахістки повинні провести чотири партії. У разі нічийного результату за підсумками всіх партій, відбудеться додатковий раунд.
У Тегерані 1 березня була зіграна третя партія фінального матчу чемпіонату світу з шахів серед жінок між Ганною Музичук і Тань Чжуньї.
Українка, яка програла напередодні у свій день народження, сьогодні відігралася.
Чемпіонат світу серед жінок проходить у Тегерані з 10 лютого по 5 березня. На нього не приїхали кілька найсильніших спортсменок, у тому числі діюча чемпіонка Хоу Іфань, чемпіонка 2015 року Марія Музичук, чемпіонка США Назі Паїкідзе.
Нинішній чемпіонат проводять за нокаут-системою: 64 шахістки повинні визначити чемпіонку в п'ять кіл. Матчі грають із 2 партій, у разі нічиєї передбачено тай-брейки (короткі партії). У фінальному матчі грають 4 парт.
Нагадаємо, Українка Анна Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк у півфіналі чемпіонату світу з шахів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф