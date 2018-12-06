Українка намагалася вивезти до Польщі 45 кг бурштину, - ФОТО

Бурштин знайшли у паливному баці, під обшивкою салона та у багажному відсіку автівки

Прикордонники виявили "нафарширований" бурштином автомобіль Volkswagen на пункті пропуску "Рава-Руська" у Львівській області.

За кермом була 39-річна мешканка Рівненської області, - повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.

Фото:dpsu.gov.ua

"Бурштин був усюди: і в паливному баці, і під обшивкою салона автомобіля, й у багажному відсіку. Загалом прикордонники витягнули з автомобіля 45 кг бурштину: 1,7 кг обробленого та понад 43 кг необробленого", - написав помічник голови ДПСУ Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

Фото:dpsu.gov.ua

З початку року у Рівненській області поліція вилучила майже 300 кг бурштину та більше 60 мотопомп.