CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 22 квітня, в столиці Індії Делі пройшов фінал конкурсу Supermodel International, на якому перше місце посіла українка Олена Сподинюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Олена Сподинюк перемогла у міжнародному конкурсі супермоделей
У конкурсі брали участь 40 дівчат з різних країн
Олена Сподинюк. Фото: facebook.com/SUPERMODELINTERNATIONAL
"Міжнародною супермоделлю в 2017 стала українка", - повідомляє Facebook організаторів конкурсу.
У конкурсі брали участь 40 дівчат з різних країн.
Однією з благодійних місій конкурсу цього року стала ідея боротьби з насильством над жінками. Учасниці організували флешмоб, який привернув увагу до актуальної проблеми.
Нагадаємо, що два роки тому 21-річна харків’янка Діана Гаркуша стала другою віце-міс у конкурсі "Міс Всесвіт".
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