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Українка Олена Сподинюк перемогла у міжнародному конкурсі супермоделей

У конкурсі брали участь 40 дівчат з різних країн
У суботу, 22 квітня, в столиці Індії Делі пройшов фінал конкурсу Supermodel International, на якому перше місце посіла українка Олена Сподинюк.
Українка Олена Сподинюк перемогла у міжнародному конкурсі супермоделей Олена Сподинюк. Фото: facebook.com/SUPERMODELINTERNATIONAL

"Міжнародною супермоделлю в 2017 стала українка", - повідомляє Facebook організаторів конкурсу.

У конкурсі брали участь 40 дівчат з різних країн. 

Однією з благодійних місій конкурсу цього року стала ідея боротьби з насильством над жінками. Учасниці організували флешмоб, який привернув увагу до актуальної проблеми.

Нагадаємо, що два роки тому 21-річна харків’янка Діана Гаркуша стала другою віце-міс у конкурсі "Міс Всесвіт".

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23 04 2017 12:56
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