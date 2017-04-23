Українка Олена Сподинюк перемогла у міжнародному конкурсі супермоделей

У конкурсі брали участь 40 дівчат з різних країн

У суботу, 22 квітня, в столиці Індії Делі пройшов фінал конкурсу Supermodel International, на якому перше місце посіла українка Олена Сподинюк.

"Міжнародною супермоделлю в 2017 стала українка", - повідомляє Facebook організаторів конкурсу.

У конкурсі брали участь 40 дівчат з різних країн.

Однією з благодійних місій конкурсу цього року стала ідея боротьби з насильством над жінками. Учасниці організували флешмоб, який привернув увагу до актуальної проблеми.

Нагадаємо, що два роки тому 21-річна харків’янка Діана Гаркуша стала другою віце-міс у конкурсі "Міс Всесвіт".