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Українка Ольга Бусо стала підприємницею року в Словаччині

Титул "найкращого інноватора" Бусо отримала за власний стартап "Квіти любові"
Українка Ольга Бусо родом із Закарпаття здобула титули "підприємець-інноватор" та "абсолютний переможець" у престижному національному конкурсі "Бізнес-леді Словаччини".
Українка Ольга Бусо стала підприємницею року в Словаччині Ольга Бусо. Фото: mukachevo.net

Урочиста церемонія нагородження пройшла 10 січня в Братиславі під патронатом прем’єр-міністра Роберта Фіцо та Словацької бізнес-агенції, повідомляє Mukachevo.net.

Титул "найкращого інноватора" Бусо отримала за власний стартап "Квіти любові". Це сервіс продажу та доставки квітів, який дозволяє отримувати букети у подарунок до весілля чи ювілею упродовж цілого року.

"Ідея такого сервісу виникла, коли я побувала на кількох весіллях і побачила, що стається з усіма тими квітами, які дарують нареченій. Тож подумала, чому б не створити можливість, аби наречена отримувала ці ж квіти не відразу від усіх гостей, а протягом усього року від конкретного гостя в конкретний час", – розповіла історію зародження стартапу та його суть Ольга Бусо.

Титул "абсолютного переможця" Бусо отримала за успіхи в бізнесі, оскільки вона є засновником 12 компаній у кількох країнах.

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Власною справою українка почала займатися з 2012 року після переїзду до Словаччини на навчання.  Її першим бізнесом став бутик українського бренду "Must Have" у Братиславі.

Конкурс "Бізнес-леді Словаччини" проводиться 18 років поспіль. Його мета - мотивувати жінок Словаччини, які вирішили займатися бізнесом, та нагородити найкращих за підсумками року.

Нагадаємо, що одеський стартап Kwambio привернув 500 тисяч доларів інвестицій від венчурних фондів та презентував перший високоточний 3D-принтер для друку керамічних виробів.

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17 01 2018 20:15
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