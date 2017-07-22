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Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування

Спортсменка стала чемпіонкою світу утретє в кар’єрі
Українська спортсменка Ольга Харлан перемогла на Чемпіонаті світу з фехтування.
Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування Фото: facebook.com/olympicua

"У фіналі світової першості в Лейпцигу українка не залишила шансів Аззі Бесбес із Тунісу, здобувши перемогу над суперницею з рахунком 15:5", – повідомляє Національна федерація фехтування України.

Нагадаємо, у травні Харлан здобула перемогу на турнірі шаблістів в межах етапу Кубка світу з фехтування в Тунісі.

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22 07 2017 20:40
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