СПОРТ НОВИНИУкраїнська спортсменка Ольга Харлан перемогла на Чемпіонаті світу з фехтування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування
Спортсменка стала чемпіонкою світу утретє в кар’єрі
Фото: facebook.com/olympicua
"У фіналі світової першості в Лейпцигу українка не залишила шансів Аззі Бесбес із Тунісу, здобувши перемогу над суперницею з рахунком 15:5", – повідомляє Національна федерація фехтування України.
Нагадаємо, у травні Харлан здобула перемогу на турнірі шаблістів в межах етапу Кубка світу з фехтування в Тунісі.
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