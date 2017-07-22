Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування

Українська спортсменка Ольга Харлан перемогла на Чемпіонаті світу з фехтування.

"У фіналі світової першості в Лейпцигу українка не залишила шансів Аззі Бесбес із Тунісу, здобувши перемогу над суперницею з рахунком 15:5", – повідомляє Національна федерація фехтування України.

Нагадаємо, у травні Харлан здобула перемогу на турнірі шаблістів в межах етапу Кубка світу з фехтування в Тунісі.