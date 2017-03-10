Українка отримала премію $10 тис від індійського університету
Премію заснували в 2005 році, вона щорічно присуджується за видатний внесок молодих математиків в сфери, на які вплинув вчений з Індії Срініваса Рамануджан.
"Вікове обмеження на премію встановлено на рівні 32 років, оскільки Рамануджан багато досяг саме в цьому віці", - повідомляє "Голос Америки".
Премію вручатимуть 21-22 грудня 2017 року на Міжнародній конференції з теорії чисел в університеті SASTRA в Кумбаконам. Її розмір становить $10 тисяч.
Марина Вязовська - обдарований математик, яка внесла вклад в ряд фундаментальних проблем в теорії чисел. Українка вирішила завдання, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть.
Вязовська народилася в Києві, де отримала ступінь бакалавра математики. Над дипломом магістра математик працювала в Німеччині.
Нагадаємо, що десятикласниця з Херсонщини Валерія Тищенко посіла четверте місце на престижному міжнародному конкурсі серед молодих науковців Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), що відбувся у Лос-Анджелесі.
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