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Українка отримала премію $10 тис від індійського університету

Марина Вязовська - обдарований математик, яка внесла вклад в ряд фундаментальних проблем в теорії чисел
Українка Марина Вязовська зі Швейцарського федерального технологічного інституту буде удостоєна премії SASTRA Ramanujan Prize 2017 року.
Українка отримала премію $10 тис від індійського університету Фото: focus.ua

Премію заснували в 2005 році, вона щорічно присуджується за видатний внесок молодих математиків в сфери, на які вплинув вчений з Індії Срініваса Рамануджан.

"Вікове обмеження на премію встановлено на рівні 32 років, оскільки Рамануджан багато досяг саме в цьому віці", - повідомляє "Голос Америки".

Премію вручатимуть 21-22 грудня 2017 року на Міжнародній конференції з теорії чисел в університеті SASTRA в Кумбаконам. Її розмір становить $10 тисяч.

Марина Вязовська - обдарований математик, яка внесла вклад в ряд фундаментальних проблем в теорії чисел. Українка вирішила завдання, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть.

Вязовська народилася в Києві, де отримала ступінь бакалавра математики. Над дипломом магістра математик працювала в Німеччині.

Нагадаємо, що десятикласниця з Херсонщини Валерія Тищенко посіла четверте місце на престижному міжнародному конкурсі серед молодих науковців Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), що відбувся у Лос-Анджелесі.

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03 10 2017 12:14
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