СПОРТ НОВИНИТурнір шаблістів в межах етапу Кубка світу з фехтування завершився в Тунісі. Перемогу здобула українка Ольга Харлан.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка перемогла російську олімпійську чемпіонку та виграла етап Кубка світу з фехтування
Вона виступила вперше після операції і тривалого відновлення
Фото: reuters.com
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українська спортсменка виступила вперше після операції на плечі і тривалого відновлення.
Харлан впевнено пройшла попередні раунди змагань, в 1/4 фіналу перемогла Лючію Мартін-Португес (15:10), у півфіналі була сильнішою за олімпійську чемпіонку Яну Єгорян з Росії (15:12), а у фіналі здолала Анну Мартон з Угорщини – 15:12.
Нагадаємо, чоловіча збірна України з фехтування на шпагах виборола бронзові медалі етапу Кубка світу в німецькому Хайденхаймі.
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