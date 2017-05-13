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Українка перемогла російську олімпійську чемпіонку та виграла етап Кубка світу з фехтування

Вона виступила вперше після операції і тривалого відновлення
Турнір шаблістів в межах етапу Кубка світу з фехтування завершився в Тунісі. Перемогу здобула українка Ольга Харлан.
Українка перемогла російську олімпійську чемпіонку та виграла етап Кубка світу з фехтування Фото: reuters.com

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська спортсменка виступила вперше після операції на плечі і тривалого відновлення.

Харлан впевнено пройшла попередні раунди змагань, в 1/4 фіналу перемогла Лючію Мартін-Португес (15:10), у півфіналі була сильнішою за олімпійську чемпіонку Яну Єгорян з Росії (15:12), а у фіналі здолала Анну Мартон з Угорщини – 15:12. 

Нагадаємо, чоловіча збірна України з фехтування на шпагах виборола бронзові медалі етапу Кубка світу в німецькому Хайденхаймі.

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13 05 2017 23:20
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