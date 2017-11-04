Українка перемогла у гонці з маунтенбайку в Німеччині

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Зауважується, що Беломоіна отримала свій другий трофей цих змагань. Першу нагороду вона завоювала у 2015 році.

Нагадаємо, український спортсмен Олег Верняєв переміг на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.