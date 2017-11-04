СПОРТ НОВИНИУкраїнська представниця маунтенбайку Яна Беломоіна стала переможницею престижної гонки GOLD Trophy Sabine Spitz у Бад-Зеккінгені в Німеччині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка перемогла у гонці з маунтенбайку в Німеччині
Першу нагороду Беломоіна завоювала у 2015 році
Фото: facebook/olympicua
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Зауважується, що Беломоіна отримала свій другий трофей цих змагань. Першу нагороду вона завоювала у 2015 році.
Нагадаємо, український спортсмен Олег Верняєв переміг на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.
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11 04 2017 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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