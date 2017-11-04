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Українка перемогла у гонці з маунтенбайку в Німеччині

Першу нагороду Беломоіна завоювала у 2015 році
Українська представниця маунтенбайку Яна Беломоіна стала переможницею престижної гонки GOLD Trophy Sabine Spitz у Бад-Зеккінгені в Німеччині.
Українка перемогла у гонці з маунтенбайку в Німеччині Фото: facebook/olympicua

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Зауважується, що Беломоіна отримала свій другий трофей цих змагань. Першу нагороду вона завоювала у 2015 році.

Нагадаємо, український спортсмен Олег Верняєв переміг на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.

 

 

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11 04 2017 20:18
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