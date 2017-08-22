Українка Ромолданова виграла золото на Універсіаді У вирішальній битві українка перемогла фаворитку змагань

Українська тхеквондистка Ірина Ромолданова завоювала золото Універсіади-2017, яка в ці дні проходить в Тайбеї.

Ірина Ромолданова. Фото: XSPORT

У фіналі турніру 23-річна українка перемогла зоряну представницю Кіпру Кирияку Коутоки, яка є лідером світового рейтингу, повідомляє Xsport. Ромолданова - срібний призер чемпіонату Європи-2015 - поступалася по ходу сутички 0:3, проте отримала перемогу з рахунком 8:3. Нагадаємо, ця золота медаль стала для збірної України четвертою на Універсіада-2017. Також сьогодні, 22 серпня, перемогу на іграх здобув український гімнаст Олег Верняєв.

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