НОВИНИУкраїнська тхеквондистка Ірина Ромолданова завоювала золото Універсіади-2017, яка в ці дні проходить в Тайбеї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Ромолданова виграла золото на Універсіаді
У вирішальній битві українка перемогла фаворитку змагань
Ірина Ромолданова. Фото: XSPORT
У фіналі турніру 23-річна українка перемогла зоряну представницю Кіпру Кирияку Коутоки, яка є лідером світового рейтингу, повідомляє Xsport.
Ромолданова - срібний призер чемпіонату Європи-2015 - поступалася по ходу сутички 0:3, проте отримала перемогу з рахунком 8:3.
Нагадаємо, ця золота медаль стала для збірної України четвертою на Універсіада-2017. Також сьогодні, 22 серпня, перемогу на іграх здобув український гімнаст Олег Верняєв.
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22 08 2017 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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