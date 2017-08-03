Віта Семеренко після тривалої перерви повернулася в біатлон
У середу, 8 березня, вона взяла участь у змішаній естафеті в естонському Отепяа в рамках заключного кубка IBU (перша ліга світового біатлону). Разом з Яною Бондар, Андрієм Доценком і Русланом Ткаленком вона стала третьою відстаючи 39,9 секунди від лідера, збірної Німеччини (Каролін Хорхлер, Маріон Дайгентеш, Маттіас Дорфер, Давид Цобель).
Друге місце у норвежців у складі Каролін Ердаль, Сігрід Більстад Нерасен, Синдре Петтерса і Фредріка Г'єессбакка, інформує LB.ua.
У вересні 2016 року Семеренко народила сина, а наприкінці грудня відновила тренування. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак виключав повернення біатлоністки в цьому сезоні, але Віта все-таки вирішила перевірити рівень своєї готовності в бойовій обстановці.
"У вересні я стала мамою, у мене народився син Марк. Це буде мій перший старт за два з половиною роки. Щаслива, що змогла повернутися в цю велику біатлонну атмосферу, і чекаю на старт. Подивимося, наскільки я зможу себе перебороти з таким хвилюванням", - сказала Семеренко в інтерв'ю прес-службі Міжнародного союзу біатлоністів перед стартом.
Віта Семеренко є олімпійською чемпіонкою 2014 року в естафеті. На сочинській Олімпіаді сумчанка також здобула бронзу в спринті. В активі 31-річної біатлоністки 5 медалей чемпіонатів світу, 6 золотих нагород із чемпіонату Європи і 3 перемоги в естафетних гонках на етапах Кубка світу.
Нагадаємо, у лютому 2014 року українська біатлоністка Віта Семеренко завоювала бронзову медаль у спринтерській гонці на Олімпійських іграх у Сочі.
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