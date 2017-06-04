Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Вона справилась зі штангою вагою 120 кг і заслужено піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу

Українська важкоатлетка Ірина Деха (75 кг) здобула малу золоту медаль на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

"Ірині не було рівних в ривку, де вона справилась зі штангою вагою 120 кг і заслужено піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу", — пише НОК.

Нагадаємо, українська важкоатлетка Лариса Соловйова встановила світовий рекорд у присіданні зі штангою на чемпіонаті світу з пауерліфтингу, який проходить в Орландо.