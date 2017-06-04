СПОРТ НОВИНИУкраїнська важкоатлетка Ірина Деха (75 кг) здобула малу золоту медаль на чемпіонаті Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Вона справилась зі штангою вагою 120 кг і заслужено піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу
Фото:НОК
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
"Ірині не було рівних в ривку, де вона справилась зі штангою вагою 120 кг і заслужено піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу", — пише НОК.
Нагадаємо, українська важкоатлетка Лариса Соловйова встановила світовий рекорд у присіданні зі штангою на чемпіонаті світу з пауерліфтингу, який проходить в Орландо.
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06 04 2017 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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