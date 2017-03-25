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Українка стала чемпіонкою зі стрільби з пневматичного пістолета

Результат кваліфікації – 374 очки
Поліна Конарєва перемогла на щорічному міжнародному турнірі з кульової стрільби ISAS у Дортмунді.
Українка стала чемпіонкою зі стрільби з пневматичного пістолета Фото: shooting-ukraine.com

Про це повідомляє Федерація стрільби України. 

"На 33-му щорічному міжнародному турнірі ISAS, що проходить у Дортмунді, Поліна Конарєва у стрільбі із пневматичного пістолета (вправа ПП-2), показавши кращий результат у фіналі, стала чемпіонкою (результат кваліфікації – 374 оч.)", – йдеться  повідомленні.

Крім того, на міжнародних змаганнях у Вроцлаві, які проводяться виключно зі швидкострільного пістолета серед чоловіків та юнаків (вправа МП-8), українець Денис Ворона став срібним призером (результат кваліфікації – 565 оч., фінал – 23), а інший українець Павло Коростильов – бронзовим (результат кваліфікації – 575 оч., фінал – 19).


Фото: shooting-ukraine.com

Нагадаємо, українські стрілки вибороли одну золоту та дві срібні медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї у Мариборі (Словенія).

Українець Олег Омельчук став переможцем третього етапу Кубка світу з кульової стрільби, який проходить в Мюнхені (Німеччина).

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25 03 2017 22:15
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