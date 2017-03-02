Українка стала головним диригентом опери в Австрії
Линів обійматиме зазначену посаду до 2020 року включно.
"З нетерпінням чекаю майбутнього співробітництва з Оксаною Линів. Я впевнений, що я міг би залучити найкращих музикантів до опери з Оксаною і я дуже задоволений, що ми разом розроблятимемо з нею програму", - сказав директор опери в Граці Хопа Шмід, повідомляє прес-служба австрійської опери.
Музичну кар’єру Оксана Линів розпочинала у Львівській музичній академії України. Свою освіту вона продовжила в Німеччині.
У 2004 році Линів посіла 3 місце на конкурсі Густава Малера для молодих диригентів в Бамберзі.
Також вона тривалий час була помічником диригента Одеської опери. У Баварській державній опері Оксана Линів працювала помічником генерального музичного директора цього оперного театру Кирила Петренка кілька сезонів поспіль.
За підсумками 2015 року її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації "Класична музика".
Нагадаємо, диригент Національної опери України, художній керівник і головний диригент оркестру "Київ-Класик" Герман Макаренко був удостоєний звання "Артист заради миру", яке присуджує ЮНЕСКО.
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