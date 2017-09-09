Українка стала сенатором американського штату Індіана від республіканців

Вікторія Спартц емігрувала з України 17 років тому

Американку українського походження Вікторію Спартц обрали новим сенатором американського штату Індіана.

Про це повідомляє WTHR.

72-річного сенатор Люк Кенлі йде на пенсію. Спартц замінить його на посаді, яку вона обійматиме до 2020 року.

Вікторія Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, зокрема Дена Шмідта, який раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом, а також Меган Уайлз, президента ради міста Ноблсвіль, чию кандидатуру підтримав Кенлі.

Спартц переїхала до США 17 років тому. Вона отримала диплом магістра Університету Індіани і тепер там викладає, але планує піти з посади, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Спартц очолює осередок Республіканської партії округу Гамільтон.

Вікторія Спартц віддала належне американцям за надану можливість.

"Сильні та розумні американці зробили мене сильною американською жінкою. Наш час приймати свободу і передавати її іншим поколінням", – сказала вона.

Нагадаємо, Україна є серед лідерів за кількістю нелегальних працівників у Німеччині.

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