Українка стала третьою на юніорському чемпіонаті світу з бодібілдингу

Українка Олександра Половцева посіла третє місце на юніорському чемпіонаті світу з бодібілдингу.

Половцева виступала у категорії фітнес бікіні у віковій категорії від 16 до 23 років, зріст до 160 см, повідомляє офіційний сайт IFBB.

Перше місце виграла Собіна Плевакова зі Словаччини, а друге Деніз Сайпинар з Туреччини.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" визнаний УЄФА найкращим клубом Європи за підсумками першої половини сезону 2016/2017 років.