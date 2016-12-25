СПОРТ НОВИНИУкраїнка Олександра Половцева посіла третє місце на юніорському чемпіонаті світу з бодібілдингу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка стала третьою на юніорському чемпіонаті світу з бодібілдингу
Перше місце здобула претендентка зі Словаччини
Фото: fbbu.com.ua
Половцева виступала у категорії фітнес бікіні у віковій категорії від 16 до 23 років, зріст до 160 см, повідомляє офіційний сайт IFBB.
Перше місце виграла Собіна Плевакова зі Словаччини, а друге Деніз Сайпинар з Туреччини.
Нагадаємо, що донецький "Шахтар" визнаний УЄФА найкращим клубом Європи за підсумками першої половини сезону 2016/2017 років.
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25 12 2016 23:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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