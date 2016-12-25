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Українка стала третьою на юніорському чемпіонаті світу з бодібілдингу

Перше місце здобула претендентка зі Словаччини
Українка Олександра Половцева посіла третє місце на юніорському чемпіонаті світу з бодібілдингу.
Українка стала третьою на юніорському чемпіонаті світу з бодібілдингу Фото: fbbu.com.ua

Половцева виступала у категорії фітнес бікіні у віковій категорії від 16 до 23 років, зріст до 160 см, повідомляє офіційний сайт IFBB.

Перше місце виграла Собіна Плевакова зі Словаччини, а друге Деніз Сайпинар з Туреччини. 

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" визнаний УЄФА найкращим клубом Європи за підсумками першої половини сезону 2016/2017 років.

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25 12 2016 23:37
ТЕГИ: спорт
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