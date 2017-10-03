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Українка Світоліна стала кращою тенісисткою світу у лютому

Нашу спортсменку підтримали 63% уболівальників
Українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.
Українка Світоліна стала кращою тенісисткою світу у лютому Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com

Результати голосування оприлюднені на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації.

Світоліна випередила своїх конкуренток – Крістіну Младеновіч з Франції і Кароліну Плішкову з Чехії.

Українку підтримали 63% уболівальників, Младеновіч набрала всього 27% голосів, а Плішкова – лише 10%.

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Нагадаємо, у лютому Еліна Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу Кароліну Возняцкі на турнірі Dubai Open.

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10 03 2017 14:17
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