СПОРТ НОВИНИУкраїнка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Світоліна стала кращою тенісисткою світу у лютому
Нашу спортсменку підтримали 63% уболівальників
Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com
Результати голосування оприлюднені на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації.
Світоліна випередила своїх конкуренток – Крістіну Младеновіч з Франції і Кароліну Плішкову з Чехії.
Українку підтримали 63% уболівальників, Младеновіч набрала всього 27% голосів, а Плішкова – лише 10%.
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Нагадаємо, у лютому Еліна Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу Кароліну Возняцкі на турнірі Dubai Open.
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