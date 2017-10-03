Українка Світоліна стала кращою тенісисткою світу у лютому Нашу спортсменку підтримали 63% уболівальників

Українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.

Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com

Результати голосування оприлюднені на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації. Світоліна випередила своїх конкуренток – Крістіну Младеновіч з Франції і Кароліну Плішкову з Чехії. Українку підтримали 63% уболівальників, Младеновіч набрала всього 27% голосів, а Плішкова – лише 10%. Читайте також: Секрет Еліни Світоліної: як 22-річна українка підкорює тенісний олімп Нагадаємо, у лютому Еліна Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу Кароліну Возняцкі на турнірі Dubai Open.

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