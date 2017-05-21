Українка Світоліна стала переможницею турніру WТА в Римі Світоліна здобула перемогу над румункою Сімоною Халеп

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія).

Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.

Перша ракетка України у фіналі турніру в Римі обіграла румунську тенісистку Симону Халеп (4:6, 7:5, 6:1). Таким чином, Світоліна виграла 4-й титул у сезоні. Нагадаємо, 19 травня Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру серії WTA Premier 5 у Римі.

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