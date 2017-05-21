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Українка Світоліна стала переможницею турніру WТА в Римі

Світоліна здобула перемогу над румункою Сімоною Халеп
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія).
Українка Світоліна стала переможницею турніру WТА в Римі Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.

Перша ракетка України у фіналі турніру в Римі обіграла румунську тенісистку Симону Халеп (4:6, 7:5, 6:1).

Таким чином, Світоліна виграла 4-й титул у сезоні.

Нагадаємо, 19 травня Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру серії WTA Premier 5 у Римі.

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21 05 2017 17:27
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