СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Світоліна стала переможницею турніру WТА в Римі
Світоліна здобула перемогу над румункою Сімоною Халеп
Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.
Перша ракетка України у фіналі турніру в Римі обіграла румунську тенісистку Симону Халеп (4:6, 7:5, 6:1).
Таким чином, Світоліна виграла 4-й титул у сезоні.
Нагадаємо, 19 травня Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру серії WTA Premier 5 у Римі.
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21 05 2017 17:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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