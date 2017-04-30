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Українка Світоліна виграла турнір у Стамбулі

Еліна Світоліна виграла третій турнір в цьому сезоні
Українка Еліна Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії на фінальному матчі тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup.
Українка Світоліна виграла турнір у Стамбулі Фото: istanbulcup.kozawos.com

Про це повідомляє офіційний сайт змагань, пише УНІАН.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:4

У першому сеті українка виграла п'ять геймів поспіль, два з яких тай-брейки – на подачі суперниці.

Мертенс за рахунку 0:5, виграла два гейми поспіль (один тай-брейк), але завершальний гейм сету на подачі суперниці виграла вже Світоліна – 2:6.

У другій партії українка віддала бельгійці один гейм на своїй подачі, але виграла дві подачі суперниці і вела з рахунком 4:1, потім Мертенс зуміла наздогнати сперницу в рахунку – 4:4, але наприкінці Світоліна виграла два гейми поспіль.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна втретє цього сезону зіграла у фіналі змагань WTA.

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла впоратися з рекордною за швидкістю подачею в історії WTA, яку в поєдинку проти неї виконала американка Беттані Маттек-Сендс.

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30 04 2017 19:10
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