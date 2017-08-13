СПОРТ НОВИНИПерша "ракетка" України і 5-й номер світової класифікації Еліна Світоліна стала переможницею представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Premier 5 Rogers Cup у Торонто (Канада) із призовим фондом $2,43 мільйони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Світоліна виграла турнір WTA Rogers Cup у Торонто, – ВІДЕО
Харків'янка розгромила екс-першу "ракетку" світу Каролін Возняцкі
Еліна Світоліна
У недільному фіналі харків'янка розгромила екс-першу "ракетку" світу Каролін Возняцкі з Данії – 6:4, 6:1, повідомляє "Укрінформ".
Еліна втретє успішно зіграла у фіналі турніру WTA серії Premier 5: у лютому вона виграла турнір цієї категорії в Дубаї (ОАЕ), у травні – в Римі (Італія).
Завдяки титулу в Торонто Світоліна встановить новий особистий і національний рекорд в рейтингу WTA – 4 місце.
Нагадаємо, Світоліна розгромила чинну чемпіонку турніру категорії Premier 5 в Торонто Сімону Халеп, перемогла чемпіонку тенісного турніру "Вімблдон"-2017 Гарбінє Мугурусу, а також не залишила шансів Вінус Вільямс на турнірі в Торонто.
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