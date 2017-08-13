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Українка Світоліна виграла турнір WTA Rogers Cup у Торонто, – ВІДЕО

Харків'янка розгромила екс-першу "ракетку" світу Каролін Возняцкі
Перша "ракетка" України і 5-й номер світової класифікації Еліна Світоліна стала переможницею представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Premier 5 Rogers Cup у Торонто (Канада) із призовим фондом $2,43 мільйони.
Українка Світоліна виграла турнір WTA Rogers Cup у Торонто, – ВІДЕО Еліна Світоліна

У недільному фіналі харків'янка розгромила екс-першу "ракетку" світу Каролін Возняцкі з Данії – 6:4, 6:1, повідомляє "Укрінформ".

Еліна втретє успішно зіграла у фіналі турніру WTA серії Premier 5: у лютому вона виграла турнір цієї категорії в Дубаї (ОАЕ), у травні – в Римі (Італія).

Завдяки титулу в Торонто Світоліна встановить новий особистий і національний рекорд в рейтингу WTA – 4 місце.

Нагадаємо, Світоліна розгромила чинну чемпіонку турніру категорії Premier 5 в Торонто Сімону Халеп, перемогла чемпіонку тенісного турніру "Вімблдон"-2017 Гарбінє Мугурусу, а також не залишила шансів Вінус Вільямс на турнірі в Торонто.

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13 08 2017 23:00
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