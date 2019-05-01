Українка Цуренко вийшла до фіналу турніру в Брісбені, здолавши п'яту ракетку світу

У фіналі турніру в Брісбені українка зустрінеться з переможницею пари Кароліна Плішкова (Чехія) – Донна Векич (Хорватія)

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у фінал турніру категорії WTA Premier з призовим фондом в 1 мільйон доларів, що проходить в австралійському Брісбені.

У півфіналі Цуренко з рахунком 6:2 та 6:4 перемогла п'яту ракетку світу японку Наомі Осаку. Матч тривав 1 годину та п'ять хвилин, інформує "Українська правда".

На рахунку Цуренко в цій грі 6 ейсів і 2 подвійних помилки. Леся зробила 3 брейки, її суперниця жодного.

Зазначимо, що для Цуренко це перший вихід до фіналу серії WTA Premier. До того ж українка встановить новий для себе рекорд в рейтингу WTA, піднявшись як мінімум на 24 сходинку.

Нагадаємо, найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна програла перший матч у новому сезоні. Четверта ракетка світу не змогла пройти в 1/4 фіналу на турнірі в Брісбені (Австралія). В 1/8 фіналу Еліна у трьох сетах поступилася білорусці Олександрі Саснович 4:6, 6:0, 6:3.