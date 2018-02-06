Українка Цуренко вийшла в четверте коло Roland Garros

Українська тенісистка Леся Цуренко встановила абсолютний особистий рекорд на турнірі Roland Garros, який відбувається у Парижі.

Леся Цуренко у двох сетах обіграла Магдалену Рибарікову (19) – 6:2; 6:4 і вийшла в четверте коло турніру, повідомляє Федерація тенісу України.

"Це новий рекорд нашої співвітчизниці на парижських кортах, адже раніше їй не вдавалося просунутися тут далі третього раунду. Крім того – повторення свого абсолютного досягнення на турнірах з серії Великого шолому (в 2016-му вона досягла четвертого кола на Відкритому чемпіонаті США)", - йдеться у повідомленні.

Першу партію Цуренко взяла легко, але далі боротьба стала майже рівною. У другому сеті Леся одразу повела с брейком – 3:1, але Магдалена зрівняла рахунок й протрималася до десятого гейму, в якому наша співвітчизниця вчергове відібрала подачу суперниці – 6:4.

Нагадаємо, що четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна несподівано програла в третьому колі Roland Garros 30-річній тенісистці з Румунії Міхаель Бузарнеску.