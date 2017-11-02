Українка виборола "золото" на легкоатлетичному турнірі в Берліні Вона не віддала лідерство до фінішу

Українська спортсменка Олеся Повх на міжнародному легкоатлетичному турнірі Indoor ISTAF у Берліні виграла золоту медаль у забігу на 60 метрів.

Фото: uaf.org.ua

"Повх у притаманному їй стилі торпедою вилетіла зі старту і не віддала лідерство до фінішу. У підсумку перемога й новий найкращий результат сезону – 7,14 с. У світовому топ-листі Олеся з цим показником четверта", - повідомляє Федерація легкої атлетики України. Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.

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