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Українка виборола "золото" на легкоатлетичному турнірі в Берліні

Вона не віддала лідерство до фінішу
Українська спортсменка Олеся Повх на міжнародному легкоатлетичному турнірі Indoor ISTAF у Берліні виграла золоту медаль у забігу на 60 метрів.
Українка виборола "золото" на легкоатлетичному турнірі в Берліні Фото: uaf.org.ua

"Повх у притаманному їй стилі торпедою вилетіла зі старту і не віддала лідерство до фінішу. У підсумку перемога й новий найкращий результат сезону – 7,14 с. У світовому топ-листі Олеся з цим показником четверта", - повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.

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11 02 2017 16:27
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