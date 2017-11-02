СПОРТ НОВИНИУкраїнська спортсменка Олеся Повх на міжнародному легкоатлетичному турнірі Indoor ISTAF у Берліні виграла золоту медаль у забігу на 60 метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка виборола "золото" на легкоатлетичному турнірі в Берліні
Вона не віддала лідерство до фінішу
Фото: uaf.org.ua
"Повх у притаманному їй стилі торпедою вилетіла зі старту і не віддала лідерство до фінішу. У підсумку перемога й новий найкращий результат сезону – 7,14 с. У світовому топ-листі Олеся з цим показником четверта", - повідомляє Федерація легкої атлетики України.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.
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11 02 2017 16:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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