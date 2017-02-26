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Українка виграла турнір з шашок серед жінок у Франції

Всього в турнірі брали участь 48 шашкістів, Мотричко була єдиним представником України
Українська шашкістка Вікторія Мотричко здобула перемогу серед жінок на міжнародному турнірі шашок-100 Cannes Open 2017, що проходив у Франції.
Українка виграла турнір з шашок серед жінок у Франції Фото:Optinal

У Франції завершився традиційний престижний міжнародний турнір з шашок-100 в Каннах Cannes Open 2017,який проходить щорічно в знаменитому каннському Палаці кінофестивалів, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації шашок України.

Міжнародний гросмейстер Вікторія Мотричко з Одеси вдруге з початку року стала найсильнішою серед жінок.

Наша шашистка набрала 10 очок, випередивши Ольгу Федорович(Білорусь) - 9 і Наталю Шестакову (Росія) - 9.

Мотричко виграла 3 партії, 4 партії завершилися внічию і одного разу оступилася майбутньому чемпіону в загальному заліку Муроду Амріллаєву з Росії - в 6-му турі.

Всього в турнірі брали участь 48 шашкістів, Мотричко була єдиним представником України.

Нагадаємо, Українка Анна Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк у півфіналі чемпіонату світу з шахів.

 
 
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26 02 2017 15:12
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