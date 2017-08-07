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Українка завоювала "золото" на змаганнях по боротьбі в Варшаві

Тетяна Кіт взяла золото у ваговій категорії до 55 кг, а українка Алла Белінська - бронзу у ваговій категорії до 69 кг
Українка Тетяна Кіт у перший день Міжнародних змагань з боротьби у Варшаві завоювала перше місце.
Українка завоювала "золото" на змаганнях по боротьбі в Варшаві Фото: facebook.com/olympicua

Українська спортсменка Алла Белінська у ваговій категорії до 69 кг посіла третє місце, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Нагадаємо, що змагання тривають, в них візьмуть участь ще п'ятеро українських спортсменок.

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08 07 2017 13:17
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