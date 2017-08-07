СПОРТ НОВИНИУкраїнка Тетяна Кіт у перший день Міжнародних змагань з боротьби у Варшаві завоювала перше місце.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка завоювала "золото" на змаганнях по боротьбі в Варшаві
Тетяна Кіт взяла золото у ваговій категорії до 55 кг, а українка Алла Белінська - бронзу у ваговій категорії до 69 кг
Фото: facebook.com/olympicua
Українська спортсменка Алла Белінська у ваговій категорії до 69 кг посіла третє місце, повідомляє Національний олімпійський комітет.
Нагадаємо, що змагання тривають, в них візьмуть участь ще п'ятеро українських спортсменок.
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08 07 2017 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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