Українка завоювала "золото" на змаганнях по боротьбі в Варшаві Тетяна Кіт взяла золото у ваговій категорії до 55 кг, а українка Алла Белінська - бронзу у ваговій категорії до 69 кг

Українка Тетяна Кіт у перший день Міжнародних змагань з боротьби у Варшаві завоювала перше місце.

Фото: facebook.com/olympicua

Українська спортсменка Алла Белінська у ваговій категорії до 69 кг посіла третє місце, повідомляє Національний олімпійський комітет. Нагадаємо, що змагання тривають, в них візьмуть участь ще п'ятеро українських спортсменок.

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