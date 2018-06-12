Українка завоювала золото з біатлону на етапі Кубка світу
Джима подолала дистанцію у 15 кілометрів за 43 хвилини та 6 секунд без промахів, повідомляє Biathlon.com.ua у Facebook.
Другою фінішувала представниця Польщі Моніка Хойніш, вона закінчила гонку на 6 секунд пізніше ніж Джима.
Третє місце посіла біатлоністка з Чехії Маркета Давідова. Хойніш та Давідова допустили по одному промаху.
Також в гонці брали участь ще чотири українки.
Зокрема, Олена Підгрушна закінчила гонку на 15 місці, Анастасія Меркушина -16, Юлія Журавок - 20, Віта Семеренко - 41.
Раніше українка тричі завойовувала медалі на етапах Кубка світу. Минулого тижня Джима виграла бронзову нагороду в спринті на етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.
Цей етап є передостаннім в календарі Кубка світу, але українські біатлоністи не поїдуть на заключні гонки в російську Тюмень.
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