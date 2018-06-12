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Українка завоювала золото з біатлону на етапі Кубка світу

Також в гонці брали участь ще чотири українки
Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку на етапі Кубка світу у словенській Поклюці.
Українка завоювала золото з біатлону на етапі Кубка світу Фото: Biathlon.com.ua

Джима подолала дистанцію у 15 кілометрів за 43 хвилини та 6 секунд без промахів, повідомляє Biathlon.com.ua у Facebook.

Другою фінішувала представниця Польщі Моніка Хойніш, вона закінчила гонку на 6 секунд пізніше ніж Джима.

Третє місце посіла біатлоністка з Чехії Маркета Давідова. Хойніш та Давідова допустили по одному промаху.

Також в гонці брали участь ще чотири українки.

Зокрема, Олена Підгрушна закінчила гонку на 15 місці, Анастасія Меркушина -16, Юлія Журавок - 20, Віта Семеренко - 41.

Раніше українка тричі завойовувала медалі на етапах Кубка світу. Минулого тижня Джима виграла бронзову нагороду в спринті на етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

Цей етап є передостаннім в календарі Кубка світу, але українські біатлоністи не поїдуть на заключні гонки в російську Тюмень.

 

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06 12 2018 17:58
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