Українка здобула нагороду Європейського олімпійського фестивалю

На ХІІІ Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який триває в турецькому Ерзурумі, українська біатлоністка Христина Дмитренко здобула "срібло".

Дмитренко, яка є чемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор-2016, фінішувала з другою у спринтерській гонці, припустившись одного промаху на другому вогневому рубежі. Попереду українки - лише француженка, якій Христина програла +21,5 (якраз "ціна" штрафного кола), - повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

"Було важко бігти. До того ж, зробила один необов’язковий промах. Емоції взяли гору. Вдячна усім тренерам і всім, хто допомагав мені, всім, хто вболівав за мене вдома, в Україні. Я неймовірно щаслива!" - сказала одразу після успішного фінішу віце-чемпіонка ЄЮОФ.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону у німецькому місті Фінстера українські спортсмени вибороли три золоті, три срібні та дві бронзові медалі, чим закріпили своє лідерство у турнірній таблиці.