СПОРТ НОВИНИСпортсменка з України Марина Ільїнська здобула срібну нагороду чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка здобула "срібло" чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів
Українка поступилася данській спортсменці
Фото: google.com
Про це повідомляє Федерація бадмінтону України.
Українка поступилася у фіналі данській спортсменці Джулії Якобсен з рахунком 8:21, 17:21.
До цього у змаганнях за вихід до фіналу Ільїнська перемогла Ірину Андерсен з Данії з рахунком 14:21, 23:21, 21:18.
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.
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16 04 2017 22:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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