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Українка здобула "срібло" чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів

Українка поступилася данській спортсменці
Спортсменка з України Марина Ільїнська здобула срібну нагороду чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів.
Українка здобула "срібло" чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів Фото: google.com

Про це повідомляє Федерація бадмінтону України.

Українка поступилася у фіналі данській спортсменці Джулії Якобсен з рахунком 8:21, 17:21.

До цього у змаганнях за вихід до фіналу Ільїнська перемогла Ірину Андерсен з Данії з рахунком 14:21, 23:21, 21:18.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.

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16 04 2017 22:10
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