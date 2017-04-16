Українка здобула "срібло" чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів Українка поступилася данській спортсменці

Спортсменка з України Марина Ільїнська здобула срібну нагороду чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів.

Фото: google.com

Про це повідомляє Федерація бадмінтону України. Українка поступилася у фіналі данській спортсменці Джулії Якобсен з рахунком 8:21, 17:21. До цього у змаганнях за вихід до фіналу Ільїнська перемогла Ірину Андерсен з Данії з рахунком 14:21, 23:21, 21:18. Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.

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