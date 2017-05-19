Українка здолала росіянку і завоювала "золото" на чемпіонаті Європи з самбо

Харків'янка Анастасія Шевченко у категорії до 60 кілограм зійшлась у фінальному поєдинку з росіянкою Аліною Пчелінцевою, де впевнено виборола перемогу

Українка Анастасія Шевченко виборола золоту медаль чемпіонату Європи з самбо, здолавши у фіналі росіянку Аліну Пчелінцеву.

На чемпіонаті Європи з самбо, який 19 травня розпочався у Мінську, беруть участь понад 300 спортсменів, збірна України виборола одразу чотири медалі – "золото", "срібло" і дві "бронзи", повідомили у прес-службі Федерації самбо України.

Результати поєдинку:

Анастасія Шевченко – Аліна Пчелінцева – 3:2

"Срібло" для України завоював у бойовому розділі самбо Андрій Кучеренко, який змагався у категорії до 57 кілограм з росіянином Курбаном Магамедовим.

Дві бронзові медалі здобули Анастасія Новікова – у категорії до 48 кілограм та Наталія Смаль – у категорії до 72 кілограм.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з карате здобула перемогу на чемпіонаті Європи, який проходить в турецькому Ізмірі.