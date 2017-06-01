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Українка знялась в рекламі Dolce&Gabbana

Аліна Байкова родом з Кіровограда, живе і працює у США
Модель Аліна Байкова стала однією з героїнь рекламної кампанії капсульної колекції "St. Barth" бренду "Dolce & Gabbana".
Українка знялась в рекламі Dolce&Gabbana Фото: gosee.us

Фото зі зйомок з'явились на сторінці Dolce&Gabbana в Instagram.


Фото: instagram.com/dolcegabbana/

Зйомки рекламної кампанії, у якій з'явилась і українська модель, відбулись на екзотичному острові Сен-Бертелемі у Карибському морі.


Фото: instagram.com/dolcegabbana/

Зазначимо, супермодель Аліна Байкова родом з Кіровограда, живе і працює у США.

Нагадаємо, у червні українська модель Юлія Ратнер стала обличчям нової круїзної колекції бренду RED Valentino.

 

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06 01 2017 18:50
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