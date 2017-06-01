CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМодель Аліна Байкова стала однією з героїнь рекламної кампанії капсульної колекції "St. Barth" бренду "Dolce & Gabbana".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка знялась в рекламі Dolce&Gabbana
Аліна Байкова родом з Кіровограда, живе і працює у США
Фото: gosee.us
Фото зі зйомок з'явились на сторінці Dolce&Gabbana в Instagram.
Фото: instagram.com/dolcegabbana/
Зйомки рекламної кампанії, у якій з'явилась і українська модель, відбулись на екзотичному острові Сен-Бертелемі у Карибському морі.
Фото: instagram.com/dolcegabbana/
Зазначимо, супермодель Аліна Байкова родом з Кіровограда, живе і працює у США.
Нагадаємо, у червні українська модель Юлія Ратнер стала обличчям нової круїзної колекції бренду RED Valentino.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 01 2017 18:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: