CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПаризький суд зобов'язав українську перекладачку Анну Чесановську виплатити близько 13,6 тис. євро штрафу за критику фільму "Україна, маски революції" режисера Пола Морейри.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українку, яка розкритикувала проросійський фільм, зобов'язали виплатити 13,6 тис. євро штрафу
Суд зобов'язав Анну Чесановську виплатити близько 13,6 тис. євро штрафу, більша частина грошей піде на відшкодування моральних збитків Полю Морейрі
Фото: з вільних джерел
"Паризький суд зобов'язав її виплатити штраф і компенсацію, які можуть перевищити 13,6 тис. євро", – повідомляє "Українська правда".
За даними видання, українка охарактеризувала стрічку, як проросійську пропаганду і маніпуляцію.
Відзначимо, що захист перекладачки вже оскаржив рішення в апеляційному порядку.
Нагадаємо, в іспанській провінції Аліканте затримали підозрюваного в шахрайстві громадянина Росії, який використовував фальшиві українські документи.
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04 07 2017 17:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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