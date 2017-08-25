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Українку за українську мову в центрі Любліна вдарили пляшкою по голові

Група молодиків, почувши українську мову, почали ображати громадянок України
У Польщі група молодиків, почувши українську мову, почала ображати громадянок України. Згодом суперечка переросла в агресію і одну із дівчат вдарили пляшкою по голові.
Українку за українську мову в центрі Любліна вдарили пляшкою по голові Фото: lubelska.policja.gov.pl

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на пресового речника Люблінського коменданта поліції Ренату Лащчка-Русек.

Побиття сталося під ранок 13 серпня неподалік площі Качинського, що в центрі Любліна, коли дівчата поверталися з клубу.

Поліція Любліна шукає двох чоловіків та жінку, які напали на 23-річну Дарію П. та її подруг.

Після побиття та удару пляшкою по голові Дарія звернулася до шпиталю. Поліція отримала інформацію про те, що сталося, від лікаря. Жертва нападу певний час перебувала в шпиталі, оскільки мала поранення.

Поліція звертається через ЗМІ до громадськості з метою розпізнання зловмисників. Пресовий речник Люблінського коменданта поліції Рената Лащчка-Русек нагадує, що застосування насилля через національну приналежність загрожує карою до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, після того, як Франківський районний суд міста Львова 4 серпня задовольнив позов активіста Святослава Літинського до мережі "Алло" про те, щоб йому надали інформацію про усі товари на сайті компанії українською мовою, в "Алло" вирішили подати апеляцію.

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25 08 2017 21:45
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