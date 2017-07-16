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Українки стали чемпіонками Європи з веслування на байдарках, – ВІДЕО

Українці виграли вже третю медаль на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное в неділю, 16 липня
Марія Кічасова та Анастасія Горлова на байдарці-двійці здобули перемогу на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, що проходить у болгарському Пловдиві.
Українки стали чемпіонками Європи з веслування на байдарках, – ВІДЕО Фото: champion.com.ua

200-метрову дистанцію українки подолали за 36,527 секунди, повідомляє Сhampion.com.ua.

Бронзові нагороди чемпіонату у неділю для України також здобули Дмитро Янчук і Тарас Міщук (каное-двійка на 500 м) та дует Іван Семків/Ігор Трунов у фіналі "А" серед байдарок-двійок на 500 м.

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16 07 2017 19:49
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