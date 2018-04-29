Українки вибороли дві "бронзи" на чемпіонаті Європи з дзюдо
Єлизавета Каланіна стала бронзовим призером у категорії до 78 кг, а в категорії до 48 кг Марина Черняк також зуміла завоювати бронзову нагороду, інформує Sport Arena.
У попередньому раунді Каланіна іппоном виграла сутички з Елеонорою Гері і екс-українкою Іриною Киндзерською, але на півфінальній стадії шлях українці перегородила дворазовий призер чемпіонатів Європи Лариса Церіч з Боснії.
За "бронзу" Каланіна змагалася з співвітчизницею Галиною Тарасовою. Сутичка двох українок завершилася на першій хвилині перемогою Єлизавети за ваза-арі.
Каланіна в Тель-Авіві завоювала першу дорослу медаль на змаганнях такого рівня. Раніше українка ставала бронзовим призером чемпіонатів Європи в категорії U-23, U-20 і U-17.
Марина Черняк у другому раунді у вазі до 48 кг зустрілася з сербкою Миликой Ніколіч і поступилася їй по закінченню всього часу сутички зп ваза-арі. Зате потім в втішний сітці Черняк здобула перемогу іппоном над Диларой Локманхекім з Туреччини, а потім виграла сутичку за бронзову медаль у француженки Мелані Клемент.
Нагадаємо, в квітні минулого року у Варшаві відбувся чемпіонат Європи з дзюдо, переможцями якого несподівано стали українці Георгій Зантарая та Дарина Білодід.
На осінньому чемпіонаті світу в Будапешті збірна України з дзюдо не зуміла виграти жодної медалі на чемпіонаті світу.
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