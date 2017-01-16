Українки здобули перемогу на фестивалі духовної музики в Латвії

Суперниками хору були чотири десятки колективів із Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Росії та інших країн

Камерний дівочий хор Київської середньої спеціалізованої музичної школи імені Лисенка отримав перше місце на Міжнародному фестивалі духовної музики Sudraba zvani/Silver Bells у Даугавпілсі.

Один із організаторів поїздки хору на фестиваль Павло Нейман заявив, що суперниками хору були чотири десятки колективів із Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Росії та інших країн.

"Перше місце! Камерний дівочий хор КССМШ ім. Лисенко! Дівчата заспівали так, що слів просто немає. Лише гордість за те, що в Україні є такий діамант. Всі подробиці вже завтра - зараз бігом в автобус і буде довга дорога в Київ", - повідомив Нейман на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у жовтні минулого року команда з України посіла перше місце на другому Фестивалі світла в Берліні.