CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКамерний дівочий хор Київської середньої спеціалізованої музичної школи імені Лисенка отримав перше місце на Міжнародному фестивалі духовної музики Sudraba zvani/Silver Bells у Даугавпілсі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українки здобули перемогу на фестивалі духовної музики в Латвії
Суперниками хору були чотири десятки колективів із Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Росії та інших країн
Фото: facebook.com/paul.neuman.9655
Один із організаторів поїздки хору на фестиваль Павло Нейман заявив, що суперниками хору були чотири десятки колективів із Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Росії та інших країн.
"Перше місце! Камерний дівочий хор КССМШ ім. Лисенко! Дівчата заспівали так, що слів просто немає. Лише гордість за те, що в Україні є такий діамант. Всі подробиці вже завтра - зараз бігом в автобус і буде довга дорога в Київ", - повідомив Нейман на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, у жовтні минулого року команда з України посіла перше місце на другому Фестивалі світла в Берліні.
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