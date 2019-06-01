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Українська 15-річна тенісистка виграла турнір у Гонконгу

За перемогу тенісистка отримає 50 очок в залік рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації)
Українська 15-річна тенісистка Дар'я Лопатецька виграла турнір Міжнародної федерації тенісу в Гонконгу.
Українська 15-річна тенісистка виграла турнір у Гонконгу Фото: twitter.com/OlympicUA

У фіналі змагань українська тенісистка у двох етапах (сетах) обіграла 23-річну чешку Барбору Штефкову з рахунком 6:4 та 6:2, зазначили в Національному олімпійському комітеті.

Призовий фонд змагань - 25 тисяч доларів, повідомляє "Большой теннис Украины".

Титул переможниці для 15-річної харків'янки став першим на турнірі зі схожим призовим фондом і третім у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль здобула перемогу на виставковому турнірі Open de Caen у Франції.

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06 01 2019 12:18
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