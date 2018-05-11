Українська армія увійшла до десятки найсильніших в Європі за версією Business Insider

Видання Business Insider склало рейтинг найсильніших армій Європи, в якому було враховано такі фактори, як географія, логістика, природні і промислові ресурси, різноманітність і чисельність озброєння та техніки, кількість живої сили, розвиненість країни в цілому та інші.

За версією видання, військовий бюджет України на 4,88 млрд доларів, 1,1 млн чоловік особового складу, 2214 танків, 240 військових літаків, з яких 29 - винищувачі, і 25 військово-морських суден забезпечили ЗСУ 10-е місце в рейтингу.

Сходинкою вище опинилася Греція, яка майже вдвічі поступається Україні в кількості танків та особового складу, однак має 189 винищувачів і військовий бюджет 6,5 млрд доларів.

Найсильнішою європейською армією була визнана Росія. Друге місце посіла Франція, замикає трійку лідерів Велика Британія.

На останньому, 25-му місці рейтингу опинилася Бельгія.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Україна піднялася ще на пять позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.