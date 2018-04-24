Українська авіакомпанія SkyUp отримала перші два літаки Boeing 737-800
Повітряні судна були внесені з державного реєстру 20 квітня під номерами UR-SQA і UR-SQB, передає ЦТС.
Обидва літаки були виготовлені в 2013 році. Вони були взяті в лізинг в американської компанії BCC Equipment Leasing Corporation.
Раніше повідомлялося, що SkyUp заявила про підписання контракту з Boeing на поставку п'яти літаків Boeing 737 Max загальною вартістю 624 млн доларів.
Дадамо, що в компанії заявляли, що з квітня 2018 національний авіаперевізник SkyUp почне виконувати чартерні рейси, а з травня – внутрішні та міжнародні регулярні рейси.
Внутрішні регулярні рейси розпочнуться наприкінці травня – на початку червня. На першому етапі рейси заплановано за наступними напрямками: Київ – Одеса, Харків – Одеса, Львів-Одеса.
Міжнародні регулярні рейси в 2018 плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.
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