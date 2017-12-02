Українська біатлоністка опинилась в десятці найкращих спортсменок світу

Інша українка у перс’юті Юлія Джима через чотири промахи опинилася двадцять третьою

Анастасія Меркушина - 22-річна спортсменка, яка вперше у кар'єрі виступає на чемпіонаті світу, в обох особистих стартах планетарної першості пробилася до десятки найкращих.

В гонці переслідування, де Меркушина стартувала власне десятою, вона бездоганно відпрацювала на усіх вогневих рубежах. При цьому показала третій у гонці результат за швидкострільністю. З останньої стрільби Анастасія виходила п’ятою. Та у підсумку посіла восьму сходинку. Про це повідомляє "24 канал"

Інша українка у перс’юті Юлія Джима через чотири промахи опинилася двадцять третьою. Золото ж дісталося німкені Лаурі Далмаєр. Другою стала білоруска Дарья Домрачева, яка лише нещодавно повернулася у біатлон після декретної відпустки. Тріумфаторка спринту – Габріела Кокуалова – у гонці переслідування фінішувала третьою.

Зазначимо, у 2915 році Анастасія Меркушина виграла свою другу золоту медаль на чемпіонаті Європи з біатлону, що проходив в естонському Отепяя.

Нагадаємо, збірна України завершила Чемпіонат Європи з біатлону в польському Душнікі-Здруй бронзовою нагородою в змішаній естафеті.