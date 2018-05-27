Українська біржа користуватиметься російським програмним забезпеченням всупереч санкціям
Українська біржа та торговці цінними паперами, які є членами біржі, не є суб’єктами, до яких можуть застосовуватися санкції відповідно до закону Про санкції, оскільки не є іноземними юридичними особами, юридичними особами, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи та не зазначені в Додатку 2 до рішення РНБО, повідомляють у прес-службі біржі.
"Припинення використання програмного забезпечення Українська біржа призвело б до спричинення шкоди учасникам біржових торгів та їх клієнтам, серед яких значна кількість фізичних осіб (не суб'єктів господарювання), а також іноземних інвесторів (не українських суб’єктів господарювання) тому поширення санкції на українських суб'єктів господарювання суперечить принципам законності, відповідності мети та ефективності", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, найбільшу біржу Росії – Московську біржу ММВБ-РТС і її програмне забезпечення внесли до оновленого українського списку санкцій терміном на три роки.
Після цього індекс цін на акції на торгах Української біржі 24 травня знизився на 102,66 пункти (– 5,82%) – до 1 662,67 пунктів. Крім того, індекс цін фондової біржі ПФТС також знизився – на 15,44 пунктів (– 3,31%) – до 450,76 пунктів.
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