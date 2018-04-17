Українська делегація порушуватиме в ПАРЄ питання будівництва "Північного потоку-2"

Наступного тижня на квітневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи українська делегація проведе окремий захід проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка", член постійної делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, повідомляє УНІАН.

"Українська делегація буде піднімати цю тему на сесії ПАРЄ, яка буде на наступному тижні. Ми проводимо окремий захід там, присвячений "Північному потоку", - сказав депутат, зазначивши, що на захід буде запрошено парламентарів з різних країн.

Він додав, що не можна допустити використання Росією газу як зброї "проти всього світу і, в першу чергу, проти Європи".

За словами Гончаренка, українська делегація також порушуватиме питання про те, щоб на сесії ПАРЄ за терміновою процедурою відбулися дебати стосовно політики Росії. Зокрема, щодо використання Росією хімічної зброї у Великій Британії, хімічних атак у Сирії, незаконного проведення виборів президента РФ у тимчасово окупованому Криму.

"Тобто російська агресія, я думаю, проти всього цивілізованого світу буде темою номер один на цієї сесії ПАРЄ, і ми все будемо робити, щоб через наших колег-парламентарів чинити тиск на уряди, аби запроваджувались нові санкції проти Росії", - наголосив він.

Нагадаємо, що голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія може зберегти транзит газу через Україну.

Також глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив віце-голову Єврокомісії Мароша Шефчовича в готовності Москви постачати газ до Євросоюзу через Україну після 2019 року.

У свою чергу міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу після 2019 року в обсязі не менш ніж 40 млрд кубометрів, оскільки у іншому разі це буде економічно невигідно.

Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.

Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.

Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.

Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.

Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.