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Українська делегація прибула до Стамбула для отримання томосу про автокефалію

Про прибуття до Стамбула повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій та оприлюднив фото частини української делегації
Українська делегація прибула до турецького Стамбула для підписання та отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію Православної церкви України.
Українська делегація прибула до Стамбула для отримання томосу про автокефалію Фото: twitter.com/andrii_sybiha

На церемонію, окрім предстоятеля новоствореної Православної церкви України Епіфанія, також прибув президент України 2005-2010 років Віктор Ющенко та міністр оборони Степан Полторак, інформує Hromadske.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга також оприлюднив фото прибуття до Стамбула президента України Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко.


Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Нагадаємо, 15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

Як відомо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Також, стала відома програма отримання томосу.

 
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05 01 2019 10:27
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