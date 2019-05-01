Українська делегація прибула до Стамбула для отримання томосу про автокефалію
На церемонію, окрім предстоятеля новоствореної Православної церкви України Епіфанія, також прибув президент України 2005-2010 років Віктор Ющенко та міністр оборони Степан Полторак, інформує Hromadske.
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга також оприлюднив фото прибуття до Стамбула президента України Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко.
Фото: twitter.com/andrii_sybiha
Нагадаємо, 15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.
Як відомо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.
Також, стала відома програма отримання томосу.
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