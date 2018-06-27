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Українська делегація відмовилася йти на прийом до Ягланда

"Україні не вдалося отримати відповіді від Ягланда щодо вартості прийому і доцільності його проведення"
Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи відмовилася відвідати щорічний великий прийом у генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.
Українська делегація відмовилася йти на прийом до Ягланда Торбйорн Ягланд. Фото: flickr.com

"Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря Ради Європи Ягланда і повернула запрошення. В умовах, коли через фінансовий шантаж Росії РЄ економить на папері для документів, є не дуже логічним кроком влаштовувати розкішні прийняття на сотні людей", - зазначив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

"При цьому Україна, яка добровільно пожертвувала 400,000 доларів на підтримку організації у складний час, не отримала відповіді від Ягланда щодо вартості щорічного великого прийому і доцільності його проведення в складних фінансових умовах", - написав Ар'єв.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.

 
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27 06 2018 14:47
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