Українська делегація відмовилася йти на прийом до Ягланда

"Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря Ради Європи Ягланда і повернула запрошення. В умовах, коли через фінансовий шантаж Росії РЄ економить на папері для документів, є не дуже логічним кроком влаштовувати розкішні прийняття на сотні людей", - зазначив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

"При цьому Україна, яка добровільно пожертвувала 400,000 доларів на підтримку організації у складний час, не отримала відповіді від Ягланда щодо вартості щорічного великого прийому і доцільності його проведення в складних фінансових умовах", - написав Ар'єв.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.