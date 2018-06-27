Українська делегація відмовилася йти на прийом до Ягланда
"Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря Ради Європи Ягланда і повернула запрошення. В умовах, коли через фінансовий шантаж Росії РЄ економить на папері для документів, є не дуже логічним кроком влаштовувати розкішні прийняття на сотні людей", - зазначив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.
"При цьому Україна, яка добровільно пожертвувала 400,000 доларів на підтримку організації у складний час, не отримала відповіді від Ягланда щодо вартості щорічного великого прийому і доцільності його проведення в складних фінансових умовах", - написав Ар'єв.
Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"